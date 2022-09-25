О красивых местах для осенних фотосессий рассказали тюменцам

Фотографы рассказали изданию "Тюменская область сегодня", какие локации максимально подходят для осенних фотосессий.
Гилевская роща
Фотограф Павел Михайлов рассказывает, что одно из популярных мест для фотосессий – Гилевская роща. Здесь довольно тихо и можно насладиться звуком шуршащих под ногами листьев. В парке растут березы и вековые сосны, а значит можно поиграть на смешении зеленого и золотого. Если быть наблюдательным и терпеливым, в роще можно встретить белок. Обнимайтесь с деревьями, наберите в руки охапки листьев, подбрасывайте их вверх для красивых фото. Через годы эти снимки будут напоминать о теплой осени 2022 года.
Кстати, Гилевская роща расположена у берега реки, а внутри есть живописное озеро и ручей Ключи с укрепленными берегами, через который повесили красивый деревянный мост.
Площадь Памяти и сквер Семена Пацько
В самом центре Тюмени немало красивых мест. Одно из них — на пересечении главных магистралей города Республики и Мелькайте. Это площадь Памяти. Рядом раскинулась великолепная Яблоневая роща. Деревья щедро осыпали землю золотой листвой. Присядьте на симпатичную деревянную скамейку в роще, возьмите в руки яркий зонт — красивый яркий снимок вам гарантирован.
Заречный парк
В парке Заречный, что по улице Щербакова, не доезжая до аквапарка "Лето-лето", есть великолепная аллея, где кроны яблонь образуют арку.
- Там просто сказочная атмосфера. Рядом — прекрасный кусочек набережной, детские площадки. Можно бросить на землю плед, поставить фрукты в корзинке. Если есть собака, берите ее с собой. Получатся замечательные фотографии пикника, - делится локацией для фотосъемки фотограф Екатерина Христозова.
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