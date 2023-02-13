В Рощино в честь 100-летия гражданской авиации России провели очередной споттинг

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Международный Аэропорт Рощино имени Д.И. Менделеева 12 февраля провел для всех желающих фотографов споттинг, он был приурочен к 100-летию отечественной гражданской авиации.

"В аэропорту Рощино прошёл споттинг, приуроченный к 100-летию гражданской авиации. Тюменцы, увлекающиеся этим хобби, смогли сделать красивые и уникальные фотографии взлёта и посадки самолётов", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Заявки на участие в фотосъемке принимались с середины января, предпочтение было отдано участникам с хорошим портфолио и активностью в разрешенных социальных сетях.