В Рощино в честь 100-летия гражданской авиации России провели очередной споттинг

09:45 13 февраля 2023
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Фото - https://t.me/tjmtyumen

Международный Аэропорт Рощино имени Д.И. Менделеева 12 февраля провел для всех желающих фотографов споттинг, он был приурочен к 100-летию отечественной гражданской авиации.

"В аэропорту Рощино прошёл споттинг, приуроченный к 100-летию гражданской авиации. Тюменцы, увлекающиеся этим хобби, смогли сделать красивые и уникальные фотографии взлёта и посадки самолётов", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Заявки на участие в фотосъемке принимались с середины января, предпочтение было отдано участникам с хорошим портфолио и активностью в разрешенных социальных сетях.

Теги: аэропорт , Рощино , фотографии , фотосессия
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