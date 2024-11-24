Спрос на услуги по строительству частных домов у тюменцев вырос на 8 процентов

Спрос на услуги по строительству частных домов в Тюмени вырос на 8% за октябрь. Осенью интерес к отдельным этапам работ увеличился в несколько раз. Например, обустройство лестниц стало в два раза востребованней, чем летом, сообщает платформа "Авито услуги".

Жители региона стали чаще искать услуги для ремонта частных домов, в частности, дизайн интерьера (+23%), изоляцию и утепление (+55%), а также обустройство вентиляции (+85%).

"Рынок индивидуального строительства в Тюмени продолжает динамично расти. На нашей платформе мы видим не только рост спроса на проектирование домов, но и увеличение интереса к специализированным услугам", — отметила руководитель категорий "Ремонт и строительство" на "Авито услугах" Светлана Филимонова.

Вместе с рынком растет и спрос на разнорабочих. Осенью прирост составил 21 %. Только на высотные работы требуется на 20 % специалистов больше, на установку окон и балконов - на 29 %, - сообщает Тюменская линия.