В Тюменской области растет интерес граждан к электронным услугам Росреестра

108 679 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов бытовой недвижимости в электронном виде поступило в Управление Росреестра по Тюменской области за 10 месяцев 2024.

Это в 1,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (103 034). Решение о регистрации принято в отношении 91,4% таких заявлений в течение одного рабочего дня.

В октябре средний фактический срок учета и регистрации прав в отношении бытовой недвижимости в электронном виде составлял 0,8 дня.

Бытовая недвижимость включает в себя жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома, а также сопутствующие объекты, такие как индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки и другие сооружения, связанные с проживанием и бытом граждан, - сообщает Мегатюмень.