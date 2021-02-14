Тюменцы засняли эмоции людей в момент признания в любви

Молодежный информационный портал Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ru накануне Дня всех влюбленных снял фотопроект "Признание".

В проекте приняли участие несколько пар. Фотограф постарался запечатлеть эмоции людей в момент признания друг другу в любви. Что получилось - смотрите сами:

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Автор идеи Дмитрий Колобов рассказал корреспонденту Megatyumen.ru подробнее о воплощении проекта в жизнь. "На этот проект меня натолкнуло желание поймать искренние эмоции влюбленных пар. Признание в любви – это довольно личная и интимная вещь. И мы никогда не видим себя со стороны в этот момент. Именно поэтому и захотелось реализовать эту идею, - отметил Дмитрий, - Если подходить масштабнее к этому вопросу, то скажу так: любовь и чувства – вещи нематериальные, которые нельзя потрогать. Но их можно увидеть через эмоции людей. Именно это мы и попробовали показать".

Автор идеи сказал, что привлекать людей к участию в фотопроекте было несложно. Изначально был запущен поиск пар в социальных сетях. Затем за два дня организаторы получили более 40 заявок, из которых и были отобраны пары для проекта.