Юный тюменский фермер увлекся выращиванием быков

Юный фермер Саша с бычком. Фото: Из личного архива/ Олеся Зазулина

Пятиклассник из Голышманово Саша Сотников стал самым юным фермером Тюменской области. Он принял участие в деловом форуме "Капитаны бизнеса", где поделился опытом выращивания бычков.

Наставником мальчика выступил генеральный директор одного из региональных агрохолдингов Серго Торгоми Степанян. В канун Нового года он подарил Саше Сотникову месячного телёнка голштино-фризской породы, узнав, что мальчик увлекается сельским хозяйством. Сейчас у пятиклассника на доращивании три бычка – Бася, Бублик и подаренный Бизон. Ему пошёл четвёртый месяц.

"Перевели Бизона с молока на сыворотку, чтобы малыш окреп - водой его пока не поим. Недавно он приболел, вылечили уколами. Как только Саша заходит в загон с ведром, бычок сразу понимает, что его кормить будут, и выбегает вперёд, расталкивая остальных животин. Вода в стайку подаётся автоматически. Школьник мечтает придумать приспособление, чтобы сено также не разносить вручную", - поделилась мама Саши.

Мальчик внимательно следит за животными, разговаривает с ними. Заметил, как у Бизона прорезались рожки. Серго Степанян предложил Саше сотрудничество: закупить у него выращенных бычков и поставить новую партию телят, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

На стратегической сессии "Капитаны бизнеса" Саша Сотников попал в группу со студентами местного агропедагогического колледжа. Креативная молодёжь разрабатывала идею по созданию парка Валенка.