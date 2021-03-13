Мероприятия фестиваля "Япония на Урале" пройдут в Тюменской области

V юбилейный фестиваль "Япония на Урале" состоится осенью 2021 года. В этом году он впервые пройдет в формате всего Уральского федерального округа и объединит Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области. Мероприятия запланированы в разных регионах.

Как рассказал председатель Свердловского отделения общероссийского общества "Россия Япония" Вадим Занин, подготовка к проекту уже началась. "Совместными усилиями мы сможем централизованно организовывать еще более крупные масштабные мероприятия, облегчить логистику по приглашению японских гостей и коллективов, еще большему числу наших жителей рассказать об истории этой удивительной страны", - отметил он.

Министр посольства Японии в России Тосио Ямамото сообщил, что посольство Японии придает большое значение межрегиональным обменам. Совместная работа не останавливалась даже в условиях пандемии. Часть проектов пришлось перевести в онлайн-формат. А вот региональный фестиваль "Япония на Урале. Весна 2021" будет проходить в более привычном для всех традиционном формате.

Региональный фестиваль пройдет в Свердловской области с 5 по 14 марта. Площадками фестиваля станут города Реж, Нижний Тагил, Дегтярск и поселок Байкалово. В каждом городе-участнике, по данным организаторов, будут показаны три киноленты: "После сезона цветов" (16+) Кэндзи Наканиси, "Мамесиба" (16+) Юдзи Нагамори и "Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви" (16+) Юдзо Асахара. Все фильмы — участники престижных международных фестивалей, пишет ИА "Тюменская линия".

"Очень зрелищные яркие картины, в которых зрители могут насладиться красотой цветущей сакуры, захватывающими поединками, видами древней и современной Японии", - добавил Вадим Занин.