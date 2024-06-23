В Тобольске пройдет фестиваль в честь Дня молодежи

29 июня с 17 до 20 часов в Тобольске пройдут интерактивы в Аптекарском саду: мастер-классы, бармен-шоу, викторина о Тюменской области. События приурочены ко Дню молодежи.

Тоболяки создадут фотозону в виде пиксельного сердца своими руками и поучаствуют в интерактивах: "Коробка с секретом" и Just Dance.

Молодые люди пройдут викторину о Тюменской области — за это получат мерч. А также примут участие в мастер-классах по созданию украшений, картины с аффирмацией и кастомизации одежды. В завершении фестиваля, тоболяки увидят выступления барменов под DJ-сет — они продемонстрируют мастерство приготовления коктейлей с элементами сложных трюков: жонглирования, балансирования и других, сообщает КП-Тюмень.

— Событием мы хотим рассказать о возможностях нашего региона, поделиться, почему так любим Тюменскую область. На фестивале молодежь Тобольска сможет активно и творчески провести время, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.