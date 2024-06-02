Тюменцы посетят экофестиваль "Я планета"

Семейный экофестиваль "Я планета" пройдет в Тюмени 3-4 августа. Площадкой станет "Лесной дом", расположенный на 32-м км Старотобольского тракта.

Как рассказала директор Центра развития экологических программ "Живая планета" Вера Пахомчик, ранее событие проходило в центре города, но за три года организаторы заметили, что участникам хочется по-другому.

Вовсю идет подготовка к событию. В программе — много практических мастер-классов от школы выживания по туризму и земледелию. Творческие занятия проведут мастера, работающие с природными материалами. На фестивале состоится встреча с травником Станиславом Левицким. Вечером на сцене родители смогут продемонстрировать свое творчество: кто-то может спеть, другие исполнить танцы, сообщает Тюменская линия.

"Если кто-то захочет остаться до утра, предложим им палатки. Гости могут приехать и с утра до вечера проходить все предложенные мастер-классы. Планирую пригласить людей для организации питания", — добавила Вера Пахомчик.

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