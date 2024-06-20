В кафе и ресторанах Ялуторовска проходит блинный фестиваль

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В Ялуторовске с 16 июня по 28 июня проходит гастрономический фестиваль-конкурс "Золотой блин", участвуют в нем местные заведения общественного питания. Победителя объявят 29 июня, в День города Ялуторовска, на одной из праздничных площадок.

Для местных и гостей города фестиваль хорош тем, что можно попробовать разнообразные блины: с творогом и маком, лососем и творожным сыром, с бананом и шоколадной пастой, с таёжным десертом: мочёной брусникой, кедровыми орешками и сгущённым молоком, вариации тортов из печёночных блинов, салат с блинами, блин с томлёной в печи олениной и множество других блюд. А еще тем, что активные участники голосования за лучшие блины могут сами получить призы - денежные сертификаты на 10, 5, 3 и 2 тысячи рублей и сувениры, сообщает администрация города.