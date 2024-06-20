В Заводоуковске проведут фестиваль пряника

10:14 20 июня 2024
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В Заводоуковске 29 июня состоится третий историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник".

В Центральном парке города гостей ждут кулинарный мастер-класс от шеф-кондитера и победительницы шоу "Битва шефов" Анастасии Семянивой, концерт, конкурсы и выставка умельцев.

Мастера из Тюменской и Новосибирской областей соберутся, чтобы создать сладкий арт-объект из пряников.

Теги: Заводоуковск , туризм , фестиваль
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