Тюменцев приглашают на форум социального проектирования

В эту субботу, 13 марта, в Тюмени пройдет "Форум Х", посвященный социальному проектированию. Форум станет площадкой для обсуждения и решения региональных проблем тюменскими лидерами и сообществами. Мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах.
Форум пройдет в два этапа: образовательный и практический. Образовательный включит в себя лекции и мастер-классы от федеральных и региональных спикеров. На практической части участники форума будут разрабатывать идеи проектов, улучшающих качество жизни в регионе.
"Один их главных аспектов "Форума Х" заключается в совместной работе участников. Наша цель — объединить и тюменские сообщества, и активную часть жителей. Например, у одной команды есть проект благоустройства набережной, а у другой решения того, как продвинуть данный проект. Если сообщества объединят усилия, то получат более качественный результат", — комментирует руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.
Организатором форума станет мультицентр "Моя территория". Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru