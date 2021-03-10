Тюменцев приглашают на форум социального проектирования

Фото: Моя территория

В эту субботу, 13 марта, в Тюмени пройдет "Форум Х", посвященный социальному проектированию. Форум станет площадкой для обсуждения и решения региональных проблем тюменскими лидерами и сообществами. Мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах.

Форум пройдет в два этапа: образовательный и практический. Образовательный включит в себя лекции и мастер-классы от федеральных и региональных спикеров. На практической части участники форума будут разрабатывать идеи проектов, улучшающих качество жизни в регионе.

"Один их главных аспектов "Форума Х" заключается в совместной работе участников. Наша цель — объединить и тюменские сообщества, и активную часть жителей. Например, у одной команды есть проект благоустройства набережной, а у другой решения того, как продвинуть данный проект. Если сообщества объединят усилия, то получат более качественный результат", — комментирует руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Организатором форума станет мультицентр "Моя территория". Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.