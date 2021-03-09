Альпийская весна на южноуральском курорте – на "Солнечной долине" разгар горнолыжного сезона

Фото: ГЛК "Солнечная долина"

Весна – не повод убирать горнолыжное и сноубордическое снаряжение в дальний шкаф, снега на горнолыжном курорте "Солнечная долина" более чем достаточно!

"Солнечная долина" приглашает гостей насладиться "альпийской" весной. Март – идеальное время для катания: яркое солнце, теплая погода, свежий белый снег. Горнолыжный сезон продлится до 15 апреля!

На "Солнечной долине" большое разнообразие трасс: здесь есть трассы для начинающих и для тех, кто совершенствует технику катания, такие как: ски-кросс, хаф-пайп, слоупстайл. Те, кто еще не решились встать на лыжи или сноуборд, вполне могут начинать сейчас – впереди еще больше месяца для активного катания! Опытный инструктор поможет ускорить процесс: в "Солнечной долине" есть школа для обучения катанию "Alpine school".

Кататься в "Солнечной долине" можно и по трассе, которую обкатают чемпионы мира по ски-кроссу – участники этапа Кубка мира по фристайлу, который состоится на горнолыжном курорте 13 марта.

Трассу для соревнований готовили специалисты, занимающиеся строительством спортивных объектов для международных соревнований со времен Олимпиады в Сочи. Трассу высоко оценивают спортсмены и представители международной лыжной ассоциации (FIS).

Устройте себе весну полную приключений и ярких эмоций вместе с "Солнечной долиной"! Вы можете провести несколько дней за пределами шумных городов и насладиться природой по-полной: на горнолыжном курорте работает 4 уютных отеля: апарт-отель "Sunny Valley", апарт-отель "Sport Residence", апарт-отель "Family alley" и новый отель "Peak. Подкрепиться или побаловать себя можно в одном из ресторанов, предлагающих своим гостям самую разнообразную кухню.

Отличным дополнением к "альпийскому отдыху" будет посещение термального комплекса "Бани мира".

Комплекс по-настоящему уникален: это единственный в России комплекс, имеющий право использовать знак качества "SPA Group".

"SPA Group" - компания с более, чем 20-ти летним опытом на Европейском рынке саун и банных услуг: авторские технологии банных процедур, СПА-консалтинг, обучение и непрерывное развитие бизнеса партнеров в сегменте саун и банных комплексов. Комплекс включает: русскую баню, нефритовую баню, хамам, сауну, монгольскую юрту, водную зону, в которую входят гидромассажные джакузи, термальный открытый бассейн, кабинеты ухода за телом, зону релаксации и отдыха, а также фито-бар и ресторан.

Помимо катания, гости "Солнечной долины" могут оценить дополнительные услуги: хаски-парк, конный центр, тюбинговые трассы, прокат экстремальной техники (снегоходы, питбайки), пейнтбол/лазертаг, картинг. Для детей действует акция – катание на тюбинге 1 час и посещение детского клуба 1 час – 600 рублей.

Для самых юных гостей курорта "Солнечная долина" работает детский центр "Подсолнух". Здесь каждый ребенок найдет занятие по душе: активные игры, мастер-классы. Также воспитанники детского центра ежедневно посещают занятия с инструкторами.

Подробная информация о возможностях отдыха на горнолыжном курорте "Солнечная долина" на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram.

1 /7

Фото: ГЛК "Солнечная долина"