Туроператор рассказала, на каких горнолыжных курортах собираются отдыхать тюменцы этой зимой

Жители Тюменской области в подготовке к предстоящим новогодним каникулам начали активно бронировать туры на горнолыжные курорты и базы отдыха, сообщает "Тюменская область сегодня".

Тюменский турагент Марина Удовкина отметила, что бронирование горнолыжного отдыха на Новый год началось в октябре. Предложений по России большое количество. Многие туроператоры, ранее ориентированные на выездной туризм, начали активно развивать внутренние направления.

В топе продаж Шерегеш Кемеровской области. Сейчас туда предлагаются варианты комплексными турпакетами. Также активно тюменцы бронируют места на сочинском курорте "Роза Хутор" в алтайском "Манжероке", на Кавказе.

По мнению эксперта, горнолыжный отдых - это не самый бюджетный вид отдыха, но и запредельно дорогим его трудно назвать. Ранее бронирование поможет сэкономить большие суммы.