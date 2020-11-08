Туроператор рассказала, на каких горнолыжных курортах собираются отдыхать тюменцы этой зимой

17:23 08 ноября 2020
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Жители Тюменской области в подготовке к предстоящим новогодним каникулам начали активно бронировать туры на горнолыжные курорты и базы отдыха, сообщает "Тюменская область сегодня".  

Тюменский турагент Марина Удовкина отметила, что бронирование горнолыжного отдыха на Новый год началось в октябре. Предложений по России большое количество. Многие туроператоры, ранее ориентированные на выездной туризм, начали активно развивать внутренние направления.

В топе продаж Шерегеш Кемеровской области. Сейчас туда предлагаются варианты комплексными турпакетами. Также активно  тюменцы бронируют места на сочинском курорте "Роза Хутор" в алтайском "Манжероке", на Кавказе.

По мнению эксперта, горнолыжный отдых - это не самый бюджетный вид отдыха, но и запредельно дорогим его трудно назвать. Ранее бронирование поможет сэкономить большие суммы.

Теги: Алтай , горнолыжный курорт , курорт , отдых , Сочи , туризм
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