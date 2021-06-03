Куда поехать отдыхать этим летом в России

Фото: пресс-служба ГЛК "Солнечная долина"

Скоро долгожданный отпуск – вы мечтаете наполниться впечатлениями, но не хотите возиться с бумажками и опустошить кошелек? Отправляетесь в путешествие по Уралу!

Чтобы провести отпуск на курорте, в прямом смысле этого слова, приезжайте на южноуральский курорт "Солнечная долина".

"Солнечная долина" - курорт для семейного отдыха круглый год. Зимой здесь работают километры горнолыжных трасс, летом парк развлечений для всей семьи.

Парк развлечений представлен: веревочным экстрим-парком, пейнтбольным клубом, всесезонным тюбингом, хаски-парком, конным центром, картинг-центром, прокатом велосипедов и самокатов, вейкборд-станцией. Для детей работает Детский клуб и Детский центр "Подсолнух".

На территории курорта работает четыре отеля: отель Sunny Valley – комплекс шале в окружении леса, Sport Residence – современный семиэтажный отель с конференц-залом, Family Alley – комплекс шале на берегу озера, Peak – отель, расположенный на склоне горы. На курорте работают рестораны и кафе – каждый найдет блюдо на свой вкус. Также на курорте есть два озера и оборудованные песчаные пляжи.

Для тех, кто мечтает расслабиться и восстановить силы в отпуске настоящей находкой станет термальный комплекс "Бани мира". Термальный комплекс "Бани мира" - единственный в России комплекс со знаком качества SPA Group — в парильнях здесь используют авторские технологии банных процедур и парят по методикам Владаса Йокубаускаса – пар-мастера высшей категории, спа-мастера со стажем более 30 лет.

В "Банях мира" новый подход к организации посещений: поточный метод обслуживания в парильнях с программой – такого в России еще нет.

В традиционной русской парной каждый час проводятся программы "Здоровые суставы" и "Ароматы леса". Воздух, насыщенный натуральными эфирными маслами от веников из листвы уральских лесов, глубоко прогревает дыхательные пути, согревает и тонизирует.

В нефритовой бане стены и полки выложены натуральным камнем. В каменке – настоящий зеленый нефрит. В нефритовой бане проводится программа "Галотерапия": гости активно дышат парами ароматной соли.

Монгольская юрта – эксклюзивная баня, в которой греются только лежа. На стенах юрты — ароматные веники из березы и пихты. Пар-мастер подает теплый пар гостям, работая специальным флагом.

Также в комплексе есть массажные кабинеты, бассейн под открытым небом, джакузи, фито-бар, банное кафе.

Для удобства гостей курорт разработал пакетные предложения – туры. Тур "Дыши легко" включает: проживание в отеле на три дня, завтраки и ужины в ресторане, услуги термального комплекса "Бани мира". Тур "Здравия" включает: проживание в отеле на три дня, завтраки и ужины в ресторане, программу "Бодрое утро" в "Банях мира": фитнес в открытом бассейне, завтрак в банном кафе.

Для семьи отличным вариантом отдыха станет тур "Нескучные семейные каникулы". Тур включает: проживание в отеле 5 дней, завтраки и ужины в ресторане, посещение хаски-парка, посещение термального комплекса. Для детей – посещение Детского центра "Подсолнух".

Также "Солнечная долина" участвует в программе "Путешествуй по России с кэшбэком 20%": при бронировании отдыха на курорте картой "МИР" , вы можете получить кэшбэк 20%.

Ознакомиться со всеми возможностями отдыха на курорте "Солнечная долина" можно на сайте dolina.su, получить консультацию можно по номеру единого центра бронирования: +7 351 778 54 26.