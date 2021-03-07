Тюменцев приглашают на фотосессию в честь 8 Марта, мастер-классы и ярмарку

Фото - https://vk.com/tmn_citymall

Настроиться на празднование Международного женского дня тюменцам готовы помочь в ТРЦ "Сити Молл". В торговом центре запустили для желающих весеннюю фотосессию - все праздничные выходные с 15:00 до 17:00 для тюменцев будет работать профессиональный фотограф, который создаст нежные снимки в уникальной фотозоне.

Также 8 марта для всех дам будет работать мастер по плетению косичек. Кроме этого со 2 по 8 марта проходит весенняя ярмарка, на которой можно будет приобрести уникальные сувениры, сладости и цветы из мыла. На витринах появятся товары от "Антресольки", "ТвойДоДыр", "Бум-булька", "Шаполе" и многих других, сообщает "АиФ.Тюмень".