Тюменка получила три года колонии за истязание дочерей

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Тюменского района. Женщина признана виновной по пп. "а, г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц).

Судом установлено, что женщина с января 2015 по сентябрь 2020 года систематически избивала двух своих дочерей 2009 и 2011 годов рождения за малейшие провинности, ошибки при выполнении домашних заданий.

"Уголовное дело возбуждено по заявлению бывшего супруга женщины, который решил защитить потерпевших, не являвшихся ему родными дочерьми", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Злоумышленница по решению суда заключена под стражу. Девочки переданы под опеку родственников.

По иску управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района женщина в феврале 2021 года лишена родительских прав. С нее на содержание двоих дочерей взысканы алименты в размере 1/6 части заработка на каждую.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.