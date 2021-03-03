В Тюмени стартовало голосование за лучший киберклуб

Фото: Афиша Тюмень

"Афиша Тюмень" запустила рейтинг тюменских киберклубов в своем аккаунте в Инстаграм. Основная задача - выяснить, какому компьютерному клубу горожане отдают предпочтение.

Обязательным условием для участия в голосовании является подписка на "Афишу Тюмень". Далее нужно поставить лайк нужному посту, а в комментариях указать ТОЛЬКО порядковый номер клуба, за который хотите отдать свой голос. Комментарии со словами, смайлами и прочими отхождениями от правил учитываться не будут.

В голосовании участвуют 14 клубов, все они перечислены в посте. Поэтому не теряйте время и делайте свой выбор прямо сейчас. Если вы не нашли свой любимый клуб, можете отметить его в комментариях. Итоги голосования будут известны 12 марта.

Победитель получит звание лучшей киберспортивной арены города по версии медиахолдинга "Афиша Тюмень" и специальное предложение по размещению рекламы на своих ресурсах.