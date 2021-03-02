В Литературно-краеведческом центре Тюмени проведут бесплатные экскурсии

Литературно-краеведческий центр на улице Первомайской в Тюмени начал работу 3 марта В его создании приняли участие тюменские писатели, журналисты, филологи, библиотечные работники, а в общественный совет вошли Владислав Крапивин, Александр Петрушин, Рафаэль Гольдберг, Наталья Рогачёва и многие другие представители тюменского литературного и краеведческого сообщества.

Литературно-краеведческий центр уникален своим книжным фондом. Здесь собрано около шести тысяч изданий, рассказывающих об истории, географии, науке, образовании, экономике, культуре Тюмени и Тюменской области. Большую часть фонда составляют художественные произведения тюменских авторов. В центре три постоянно действующие выставочные экспозиции: "Славка с улицы Герцена" о жизни и творчестве Владислава Крапивина, "Усадьба Колмаковых. Память места" и "Тюмень, квартал 43. Память места". 3 марта все экскурсии по выставкам будут бесплатными, сообщили в городском департаменте культуры.

Справки и запись по телефону: 46-45-79. Адрес Центра: ул. Первомайская, 14.