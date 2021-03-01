Тюменцам расскажут, как не переусердствовать на даче

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Союзом садоводов России запустили онлайн школу "Здоровый садовод". В рамках-онлайн школы пройдут восемь занятий, направленных на подготовку здоровья к дачному сезону, обучение навыкам самоконтроля показателей здоровья, определение наступления кризисных жизнеугрожающих состояний, правилам оказания первой помощи.

Первая лекция с психологом центра Евгенией Саськовой уже доступна в официальной группе "Вконтакте" Союза садоводов России. В прямом эфире она рассказала об основных проблемах, с которыми могут столкнуться дачники и дала рекомендации как их избежать.

Первый совет психолога – планирование. Чем больше вы выгружаете дела на бумагу, тем голова меньше загружена. Голова в постоянном напряжении, чтобы не забыть что-то важное. Четкий план способствует уменьшению тревоги.

Следующая рекомендация: не бойтесь просить о помощи своих родственников или друзей. Немного поработать перед баней и шашлыками никто не откажется.

Совет №3: меньше идеализируйте. Снижайте критичность к себе. Невозможно добиться полного отсутствия сорняков или суперурожая южных культур.

Еще один секрет: правильно рассчитывайте объемы посадок уже на этапе выращивания рассады. Учитывайте вкусы вашей семьи, если какой-то овощ не пользуется спросом, можно вовсе отказаться от него или хотя бы снизить объем. Это сэкономит ваши силы и время в летний период. Также психолог предупреждает, что держать эмоции в себе очень вредно.

"Обсуждайте свои дачные неурядицы с соседями, возможно, у них были те же проблемы, и они знают, как их решить. В любом случае, общение снижает внутреннее напряжение", – говорит Евгения Саськова.

Онлайн лекцию провел и остеопат, травматолог-ортопед Павел Мельников из частной клиники. Основную проблему он видит в том, что садоводы берут на себя слишком большую нагрузку, высаживают очень много растений, за которыми позже требуется уход. И тогда огород – это уже не отдых и хобби, а тяжелый труд. Травматолог отметил, что при работе в саду и огороде основная нагрузка идет на позвоночник и мышцы всей задней поверхности тела. Также при работе обычно полусогнуты суставы – это тоже оказывает негативное влияние.

По мнению Павла Мельникова, больше всего страдают поясница и суставы нижних конечностей. Еще одна проблема – увеличенная нагрузка на передние отделы межпозвонковых дисков. Чтобы снизить эту нагрузку, ортопед советует работать на четвереньках, для позвоночника это полезнее, либо применять низкие скамеечки, ящички или делать высокие грядки. Чтобы быть готовым к дачному сезону, лучше готовиться заранее, уже сейчас можно начать делать зарядку и суставную гимнастику.

На вопрос, сколько можно работать непрерывно, Павел Александрович ответил:

"Это очень индивидуально. Старайтесь менять и чередовать виды активности. И все-таки самый полезный вид физической активности – это ходьба. Больше перемещайтесь по участку. Необходимый навык – рационально распределять нагрузку и правильно планировать объем".

Также он поделился маленьким секретом – использовать маленькие лейки, это обеспечит долгий процесс ходьбы и исключит вероятность, что у вы что-то защемите или потянете.

Следующий прямой эфир пройдёт 3 марта в 17:00 в группе "Вконтакте". Он будет посвящён профилактике инсультов и инфарктов, самоконтролю артериального давления и тактике первой помощи при обострениях сосудистых заболеваний.

График "прямых эфиров" в онлайн школе "Здоровый садовод":

17.03.2021 – Первая помощь при остановке сердца,

07.04.2021 – Профилактика присасывания клеща,

21.04.2021 – Первая помощь при кровотечениях,

05.05.2021 – Первая помощь при переломах,

19.05.2021 – Профилактика теплового и солнечного ударов. Аптечка садовода.