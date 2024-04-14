При обрезке плодовых деревьев стоит учитывать погодные условия

При обрезке плодовых деревьев весной ориентироваться на погоду, рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев. При низких минусовых температурах, по его словам, есть вероятность того, что деревья не перенесут заморозков. Не менее опасна и обрезка после начала сокодвижения: дерево будет "плакать" и долго заживлять раны, сообщает Тюменская линия.

"Перед обрезкой рекомендую проверить инвентарь. Все инструменты должны быть продезинфицированы и заточены, - подчеркнул он. - Для тонких веток используйте садовые ножницы либо секаторы, для более крупных - сучкорез или пилу для сучьев.

У молодых саженцев, которые еще не плодоносят, обрезают только больные и поврежденные ветки, а также те, которые загущают крону и конкурируют со скелетными ветвями".

Чтобы не допустить заражения и помочь дереву зарастить раны, агроном советует места срезов, обработать специальными средствами. "Если не проводить обрезку сада весной, за несколько лет он превратится в густые заросли и об урожае можно будет забыть. Поэтому не пропускайте эту важную процедуру", - пояснил Иван Григорьев.