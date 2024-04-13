Как помочь деревьям проснуться

Как помочь плодовым деревьям пойти в рост, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шарыгина Нурания.

Осмотрите стволы деревьев, которыми могли полакомиться грызуны. Увидели повреждения, запланируйте работы по восстановлению деревьев. Если грызуны основательно подпортили кору, и есть повреждения до самой древесины, обработайте противогрибковым препаратом или бордоской жидкостью. Дальше спасти положение поможет пластичная масса – паста РанНет, БлагоСад или Живица. Сделайте канавки для отведения весенней воды от корней деревьев.

До распускания почек проведите санитарную обрезку сада: удаляем высохшие, больные ветви и побеги, мертвую кору, а также мхи и лишайники. С наступление плюсовой температуры воздуха в сад пожалуют насекомые, которые ранее прятались в укромных местах. Уничтожить их можно, смастерив и закрепив на деревьях ловчие пояса. Такие приспособления спасут от клещей, тли, муравьев, долгоносиков и других вредителей, после зимовки поднимающихся по кроне дерева, сообщает АиФ-Тюмень.