Какие садовые работы рекомендуется провести в апреле

Тюменская огородница Нина Григорьева рассказала, какие работы нужно провести в огороде в апреле. В это время можно посеять овощи и травы.

– Если почва достаточно прогрелась, то стоит приступить к формированию грядок. Одновременно с этим в почву следует ввести подкормки. Уже затем, пока заморозки еще не прошли, можно посеять семена холодостойких растений. Теплолюбивые культуры лучше оставить на начало мая, – поделилась специалист.

Следует также озаботиться высадкой картофеля. Чтобы получить урожай уже летом, можно взять раннеспелые сорта. Клубни стоит подготовить заранее. Кроме того, нужно уделить внимание цветам – подкормить многолетние декоративные растения, если они есть на участке, сообщает Мегатюмень.