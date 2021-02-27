Школа молодого казака откроется в Ишиме

Источник фото: Казачья молодежь Сибири Тюменская область

В Ишиме откроется школа молодого казака. Обучаться в ней смогут 180 детей и подростков. Ребята узнают об исторических и традиционных ценностях сибирского казачества.

Как рассказал председатель Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации "Казачья молодежь Сибири" Виктор Клишев, проект получил президентский грант в размере 498 тыс. 544 рублей.

"Благодаря его реализации качество военно-патриотического воспитания в Ишиме станет еще выше. Возможно, школа молодого казака поможет вернуть ишимским казакам былую славу и общественное признание", - прокомментировал он.

Участники проекта пройдут допризывную подготовку, освоят навыки рукопашного боя, традиционных казачьих искусств, примут участие в организации летних дворовых казачьих площадок и выедут на полевые выходы, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Виктора Клишева, реализовать проект помогут пять педагогов, еще три присоединятся к коллективу летом. Сейчас в школе появился необходимый инвентарь для занятий рукопашным боем. Есть тренер, на занятия с которым ребята идут с удовольствием. Скоро юным казакам дошьют форму.