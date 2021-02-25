Кисломолочная продукция поможет подготовить организм к вакцинации от коронавируса

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Диетологи рекомендуют скорректировать питание перед вакцинацией от коронавируса. Это поможет организму увеличить иммунный ответ на препарат, восстановить нормальную микрофлору органов. Наиболее полезно включение в рацион продуктов, содержащих пробиотики: особенно их много в кисломолочной продукции.

Синтез антител, который происходит после прививки, - это процесс образования белков. Поэтому, чтобы помочь организму пройти этот процесс, перед вакцинацией следует отдавать предпочтение белковым продуктам. Наиболее доступный и универсальный источник этого микроэлемента – творог: в пачке этого продукта 200 г содержится около 35 граммов белка, что составляет треть дневной нормы.

Кроме того, регулярное употребление молочной и кисломолочной продукции, по мнению врачей, избавит организм от вредных патогенных бактерий.

В ходе исследований гастроэнтерологи подтвердили пользу кисломолочных напитков уникальной торговой линейки "Живи ЗдорОво!", которую выпускает АО "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири.

Например, ацидофилин содержит лактобактерии, богатую микрофлору кефирных грибков и целебную ацидофильную палочку. Он улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина в крови, а усваивается лучше, чем молоко. Биопростокваша этой торговой марки обогащена бифидобактериями. Являясь природным антибиотиком, этот кисломолочный продукт разрушает некоторые вредные бактерии, которые могут находиться в пищеварительном тракте.

Лактулоза, которая содержится в кефире "Живи здорОво!", повышает устойчивость организма к инфекциям, способствует росту синтеза витаминов, снижает риск аллергии. Наринэ применяется при дисбактериозах кишечника, вызванных различными причинами, рекомендуется при гиповитаминозах как источник витаминов группы В, фолиевой кислоты и витамина К.

В линейке "Золотые луга" представлены классические кисломолочные продукты: йогурт, снежок, ряженка, кефир.

Все продукты АО "Золотые луга" изготовлены из натурального сырья высокого качества, без консервантов и искусственных красителей. Технология производства, соблюдение ГОСТов и использование современной упаковки позволяют добиться сохранения полезных веществ и микроэлементов, а также натурального и приятного вкуса.

"В течение года компания "Золотые луга" активно поддерживала тех, кто напрямую столкнулся с коронавирусом, принимали участие в благотворительных акциях: например, поставляли наборы молочной продукции врачам, пациентам в стационарах, многодетным и малоимущим семьям. Для нас было важным внести свой вклад в борьбу с Covid-19. Мы рекомендуем употреблять молочные продукты не только перед вакцинацией, но и для укрепления иммунитета, восстановления микрофлоры, нормализации работы ЖКТ. А наша задача – сохранить стабильное качество производимой продукции, чтобы сберечь все полезные свойства и микроэлементы", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.