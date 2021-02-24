Регистрация волонтеров по поддержке голосования за объекты благоустройства продлится до 22 марта

24 февраля началась регистрация волонтерских штабов для поддержки общероссийского проекта – единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. Жители всех регионов в режиме онлайн выберут список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

С 26 апреля по 30 мая каждый гражданин России старше 14 лет сможет проголосовать за одну из предложенных территорий для благоустройства (это могут быть парки, скверы, улицы, площади, набережные и другие общественные территории) или за дизайн уже отобранного пространства. Объекты, получившие наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Для большего охвата голосующих к мероприятию будет привлечена добровольная сила – волонтерские штабы для помощи в проведении голосования создаются в каждом регионе. Задача волонтеров – информирование о проектах городской среды, а также помощь в регистрации на платформе (где понадобится лишь номер телефона) и в голосовании.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров:

Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации.

У волонтеров в проекте действительно большая роль, это отметил и генеральный директор АНО "Диалог Регионы", технический оператор проекта Алексей Гореславский: "Они [волонтеры] будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов - это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете".

Чтобы стать частью волонтерского штаба и помочь жителям своего города определить объекты для благоустройства, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru. Регистрация в ряды волонтеров завершится через месяц, 22 марта.