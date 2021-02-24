Тюменцев приглашают на "Осмысленный кинопросмотр"

Фото: пресс-служба ТМПО

В музейном комплексе им. Словцова 25 февраля для всех желающих состоится лекция "Осмысленный кинопросмотр". Спикер - Александр Школенко, сооснователь онлайн-кинотеатра ZeroPlus.tv, продюсер Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", соавтор образовательной программы "Кинопедагогика".

Наверняка у каждого был такой опыт: однажды вы смотрели фильм, а потом пересматривали его еще раз, чтобы обнаружить всё то, что осталось без внимания. Это простой эксперимент, который показывает, что мы как зрители способны к более внимательному просмотру и, как следствие, более глубокому восприятию. Во время лекции "Осмысленный кинопросмотр" участники вместе со спикером погрузятся в мир кино, обсудят, от чего зависит глубина восприятия киноленты, и поэкспериментируют.

Музейный комплекс им. Словцова расположен в Тюмени по адресу: ул. Советская, 63. Начало лекции в 18:00. Вход свободный. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Возрастная категория 16+.