"Не злись и оставайся человеком!" - баннер с напутствием ветерана появился в Тюмени

В преддверии Дня защитника Отечества ветераны Великой Отечественной войны обратились к жителям городов с напутственными словами. В Тюмени портрет Севостьяна Киприяновича Хорзова со словами: "Главное, что бы ни случилось, не злись! И оставайся человеком!" - размещен на баннере на пересечении улиц Республики Профсоюзной.

Севостьян Киприянович Хорзов – ветеран трудового фронта. Он родился 24 декабря 1931 года в деревне Хорзово, Новозаимского района. Когда началась война, он 9-летним мальчишкой начал работать. Позже выучился на тракториста и работал по специальности. С 1963 года работал на Севере, а через несколько лет переехал в Тюмень.

Куратор информационно-медийного направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин изданию Megatyumen.ru рассказал, как трактует эти слова. "Война – это самое страшное, что может произойти с нашим обществом. Эти слова сказал человек, который видел войну, переживал тяготы и связанные с ней лишения. Я считаю, что таким образом он призывает горожан к добру и человечности, дабы произошедшее не повторялось, - отметил Мухин.

Владислав считает, что у большинство людей сопереживают ветеранам. "Огромное количество семей пережили эти события, и сложно найти тех, кого они обошли стороной. Кроме того, о событиях Великой Отечественной войны говорят в школах и общественных организациях. За школами по сей день закреплены ветераны, за которыми ученики ухаживают на протяжении всего года. Кстати, ветеран на этом экране – не исключение. Насколько я помню, ему помогают ребята из школы №22", - сообщил куратор РДШ в Тюменской области.

Портреты ветеранав также можно увидеть на больших светодиодных рекламных щитах в Тюмени, Екатеринбурге, Уфе, Перми и в Сочи.