Под хештегом #ЗащитимВетеранов тюменцы публикуют фото из семейных архивов

Жители Тюменской области присоединились к всероссийским акциям под хештегом #ЗащитимВетеранов. В социальных сетях они выкладывают видео и посты с рассказами о прабабушках, прадедушках, защитниках Отечества.

"Дети и их родители публикуют архивные фотографии и видеоролики со своими родными. Помимо фотографий участники выкладывают посты, в которых представлена личная история ветерана. Люди призывают сказать спасибо защитникам Отечества", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист по связям с общественностью ассоциации "Мы вместе" Татьяна Никонорова.

Присоединиться к акции и опубликовать посты с видео и снимками родственников, которые принимали участие в военных событиях, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok и на других площадках могут все желающие. Необходимо сопроводить сообщения хештегами #ЗащитимВетеранов, #НашиЗащитники.

Также истории жителей региона публикуются в группе "Департамент спорта Тюмени". Здесь можно увидеть посты с архивными снимками ветеранов Великой Отечественной войны, а также солдат-срочников, служивших в рядах российской армии.