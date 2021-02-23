Медики в соцсетях поздравляют мужчин с 23 Февраля

Сотрудницы лечебных учреждений Тюменской области поздравили мужчин с Днем защитника Отечества, сообщает Мегатюмень.ру.

"Медицинские организации в своих социальных сетях разместили поздравления для мужчин под единым хэштегом #НашиЗащитники. Ранее эту акцию мы не проводили. А в этом году мы решили поблагодарить наших героев, коллег за совместную работу в это непростое время и за поддержку, - рассказала консультант регионального депздрава Татьяна Ситникова.

Например, у ОКБ №2 на странице в ВКонтакте" такое поздравление коллегам-врачам: