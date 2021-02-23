Медики в соцсетях поздравляют мужчин с 23 Февраля

Сотрудницы лечебных учреждений Тюменской области поздравили мужчин с Днем защитника Отечества, сообщает Мегатюмень.ру.
"Медицинские организации в своих социальных сетях разместили поздравления для мужчин под единым хэштегом #НашиЗащитники. Ранее эту акцию мы не проводили. А в этом году мы решили поблагодарить наших героев, коллег за совместную работу в это непростое время и за поддержку, - рассказала консультант регионального депздрава Татьяна Ситникова.
Например, у ОКБ №2 на странице в ВКонтакте" такое поздравление коллегам-врачам:
С днем защитника Отечества!
В этот день мы выражаем признательность и уважение людям, которые стоят на страже нашей Родины, кому близки понятия долга, чести, патриотизма, кто защищает страну, свой дом, свою семью.
Медицинские работники ежедневно сражаются за здоровье и спасают человеческие жизни, ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Наряду со спасателями, военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и других сфер, они проявляют неимоверное мужество, выдержку и крепчайший, настоящий мужской характер в борьбе за безопасность мирных граждан.
С праздником, дорогие защитники! Будьте счастливы, здоровы, удачливы, окружены любовью, поддержкой и заботой! Ура!
Участвовать во флешмобе могут все желающие, вне зависимости от профессии. Для этого надо опубликовать в соцсетях пост с поздравлением и хэштегом #НашиЗащитники.
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