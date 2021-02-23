Дилеры советуют тюменцам продавать автомобиль до окончания гарантии

Как только новая машина выезжает из автосалона, ее цена автоматически падает. Самая большая потеря происходит в первые три года, то есть в период гарантийного срока автомобиля. Машина массового сегмента теряет 10% от начальной цены после того, как проедет километр. Еще минус 10% происходит в течение года.

Как рассказал банковский сотрудник Александр Хорошев, люксовые бренды авто теряют в первый год сразу до 25%. В целом стоимость автомобиля зависит от пробега и состояния.

"Оптимальные показатели – 5 лет и 80 тысяч километров. В таком случае при продаже можно рассчитывать на 70% от цены. Однако, если за такой же период вы проехали в два раза меньше километров, то можете продать машину на 10-15% выше рыночной. На стоимость влияет также престижность модели, комплектация машины и простота в обслуживании. Ликвидными остаются популярные авто, которые хорошо продаются", - отметил эксперт.

В среднем через 3-4 года после выпуска одной модели производители скорее всего захотят ее обновить. Это значит, что предыдущая сборка подешевеет на 15-30%. Исходя из этого, некоторые дилеры советуют продавать автомобиль до окончания гарантии. Также на авторынок влияет сезонность. Зимой автодилеры часто назначают скидки, а апрель, сентябрь и октябрь считаются отличным временем для продажи авто с пробегом, пишет "Мегатюмень".