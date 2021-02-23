В Аромашевской школе в честь защитников Отечества проводят патриотический месячник

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В школах Аромашевского района с 29 января по 26 февраля проходят мероприятия в рамках патриотического проекта "Отчизны верные сыны", посвященного Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню памяти юных героев-антифашистов, Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню молодого избирателя, Дню защитника Отечества.

Так, ученики начальных классов в Аромашевской СОШ им. В.Д. Кармацкого участвовали в "Параде российских войск". Ребята постарше на классном часе в честь 23 Февраля делились рассказами своих родных о днях службы в рядах Советской армии. Калиничев Андрей принёс знаки отличия своего дедушки, который служил в ВДВ. Участники класса "Беркут" рассказали о прошедших соревнованиях. Также обучающиеся посмотрели и обсудили фильм о родах наших войск. Минутой молчания почтили память погибших на фронтах войн.

В Юрминской школе тоже в честь Дня защитника Отечества состоялся классный час "Вместе с папой", к которому дети подготовили короткие рассказы по воспоминаниям пап, дедушек, о предметах быта и досуга, принесли альбомы с фотографиями армейской жизни. А в Слободчиках третьеклашки сделали открытки и поздравили ими своих дедушек, пап и братьев.