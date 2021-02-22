Эстетический облик Тобольска преображается благодаря стрит-артам

Форсайт-сессию на тему стрит - артов в историческом городе провели в Тобольске. Участники пришли к выводу, что процесс преображения эстетического облика духовной столицы Сибири систематизируется.

Как сообщила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина, на мероприятии было много участников. От Тобольска спикерами выступали Елена Бельская и Елена Спехова.

"Для художников появляется больше возможностей для развития, демонстрации результатов деятельности. Идет процесс встраивания формата стрит-арта в историческую, культурную канву города", - подчеркнула Анастасия Гулина.

Одним из наиболее успешных тобольских проектов стал стрит-арт проект команды профессиональных художников "РАСКРАСИМ ВСЁ" на конкурсе по созданию эскизов для оформления жилых домов и городских объектов "Формула искусства". Арт-объекты победителей стали важной частью инфраструктуры Тобольска, пишет "Тюменская область сегодня".