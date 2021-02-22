Тюменцев приглашают на экскурсию по улицам детства

Гиды 55+ проведут для тюменцев пешеходную экскурсию "Улицы моего детства". Необычное путешествие запланировано на 25 февраля, начало в 12:00.

Как рассказала специалист благотворительного фонда "Старшее поколение" Мария Белоус, количество участников экскурсии не ограничено, однако всем необходимо быть в масках и соблюдать дистанцию.

"Наш гид будет рассказывать о самых популярных улицах, которые были интересны и примечательны в ее детстве. Слушатели узнают их историю, прежние названия. Встреча предназначена для тюменцев старше 55 лет", — отметила она.

Записаться на экскурсию "Улицы моего детства" и узнать о месте сбора можно по телефону: 30-39-59. Различные пешеходные экскурсии проводят каждый четверг. С расписанием можно ознакомиться в сообществе благотворительного фонда "Старшее поколение" в разделе "Полезный досуг", пишет ИА "Тюменская линия".