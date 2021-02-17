Тюменская область получила очередную партию вакцины против коронавируса

7100 доз поступило в Тюменскую область, распределение по медицинским организациям региона уже идёт, сообщает ОперШтаб.
В целом в регион для массовой вакцинации получил 44 242 дозы вакцины. Первым компонентом "Спутника V" привито 33 710 человек, полный курс вакцинации прошли 7 984 жителя региона.
Как отметили в депздраве, новая партия состоит из однодозных ампул, а не флаконов на 5 доз, что позволит формировать запись на вакцинацию более комфортно для пациентов. Однако в медорганизациях имеется в наличии и в дальнейшем может поступать вакцина на 5 доз в одном флаконе – тогда приглашение пятерками будет продолжено.
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