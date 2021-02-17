Тюменская область получила очередную партию вакцины против коронавируса

14:26 17 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - пресс-служба департамента здравоохранения ТО

7100 доз поступило в Тюменскую область, распределение по медицинским организациям региона уже идёт, сообщает ОперШтаб.

В целом в регион для массовой вакцинации получил  44 242 дозы вакцины. Первым компонентом "Спутника V" привито 33 710 человек, полный курс вакцинации прошли 7 984 жителя региона.

 Как отметили в депздраве, новая партия состоит из однодозных ампул, а не флаконов на 5 доз, что позволит формировать запись на вакцинацию более комфортно для пациентов. Однако в медорганизациях имеется в наличии и в дальнейшем может поступать вакцина на 5 доз в одном флаконе – тогда приглашение пятерками будет продолжено.

Теги: вакцинация , коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021