Тюменская область получила очередную партию вакцины против коронавируса

Фото - пресс-служба департамента здравоохранения ТО

7100 доз поступило в Тюменскую область, распределение по медицинским организациям региона уже идёт, сообщает ОперШтаб.

В целом в регион для массовой вакцинации получил 44 242 дозы вакцины. Первым компонентом "Спутника V" привито 33 710 человек, полный курс вакцинации прошли 7 984 жителя региона.

Как отметили в депздраве, новая партия состоит из однодозных ампул, а не флаконов на 5 доз, что позволит формировать запись на вакцинацию более комфортно для пациентов. Однако в медорганизациях имеется в наличии и в дальнейшем может поступать вакцина на 5 доз в одном флаконе – тогда приглашение пятерками будет продолжено.