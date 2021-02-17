ЖК "Квартал на Московском" построен с опережением сроков

Изображение предоставлено пресс-службой компании "Страна Девелопмент"

Компания Страна Девелопмент объявляет о досрочном завершении строительства жилого комплекса "Квартал на Московском". Жилой комплекс был введен в эксплуатацию на 9 месяцев раньше заявленного срока.

Так, в доме "Альфа" из 222 квартир уже передано 148 ключей. В доме под названием "Омега" выдача ключей начнется после 17 февраля.

Проект "Квартал на Московском" представляет собой 2 дома высотой от 6 до 19 этажей общей площадью 30,5 тыс. кв. м. В проекте предусмотрен закрытый двор, система видеонаблюдения и парковка, а в непосредственной близости находится вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

"Благодаря слаженному и грамотному управлению процессами проектирования и строительства, а также профессионализму сотрудников, мы смогли порадовать наших покупателей и передать им ключи от новых квартир гораздо раньше срока, указанного в договоре долевого участия", — комментирует директор по маркетингу и продажам ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.