Книги о любви и творчестве можно купить сегодня на гаражной распродаже

Издательство "МИФ" 13 и 14 февраля проводит в Мультицентре "Контора пароходства" распродажу книг, в том числе о любви в честь Дня всех влюбленных.

Также на распродаже можно купить литературу по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.

"Это новые и практические новые экземпляры с ценниками или наклейками книжных магазинов, изданные до 2021 года. Среди них можно найти редкие экземпляры, которых давно нигде нет", - сообщили в пресс-службе издательства.

"МИФ" каждый год устраивает распродажи с мастер-классами в разных городах России, но в Тюмень ярмарку с новыми книгами по скидкам от 40 до 70 % привезли впервые, отмечают в "Конторе пароходства".

Выбрать нужные книги и купить их можно до 20:00. Организаторы позаботились о том, чтобы интересно было гостям любого возраста, вход бесплатный.