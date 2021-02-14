В библиотеке Голышманово стартовала акция "Свидание вслепую с книгой"

Акция "Свидание вслепую с книгой" проходит в центральной библиотеке Голышманово в третий раз. Сотрудники отмечают, что она пользуется спросом у читателей, а с начала февраля в ней приняли участие уже около 100 человек.

Акция стартовала в начале февраля и продлится до середины марта. Как сообщила библиотекарь отдела обслуживания по работе с юношеством и молодежью учреждения Оксана Тихонова, идею проведения подсмотрели в интернете: свое начало она ведет из австралийского книжного магазина и уже стала популярной в России.

Книги заворачивают в одинаковую непрозрачную бумагу, прикрепляют к ним краткую аннотацию без указания автора и названия. Читатели выбирают экземпляр, полагаясь на свою интуицию.

Оксана Тихонова отметила, что в Голышмановской библиотеке в 2020 году акция называлась "Кот в мешке", тогда на оберточной бумаге не было написано вообще ничего. Но в текущем году хранители книг решили намекнуть читателям, что их ждет под обложкой.

По словам библиотекаря, в 2021 году на стеллажи были выложены 50 книг, которые уже разобрали, поэтому на подходе еще 50 изданий. Благодаря необычной акции удается презентовать новые поступления книг, чтобы читатели не ориентировались только на яркую обложку, броское название и раскрученное имя, а знакомились с новыми авторами и литературными направлениями, пишет ИА "Тюменская линия".