В Тюмени создан волонтерский клуб помощи пожилым

Источник: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Тюменские участники общероссийской акции #МыВместе создали волонтерский клуб, который будет действовать на постоянной основе. В него вошли около 30 человек – это представители коммерческих и некоммерческих организаций, благотворительных фондов, социальных служб.

Клуб будет продолжать работу, которая проводилась в рамках акции #МыВместе: помогать пожилым и маломобильным жителям региона. Например, доставлять еду, лекарства, оказывать психологическую поддержку, включаться при возникновении чрезвычайных ситуаций, развивать соседское волонтерство.

"Мы сформируем единый канал сообщений, с помощью которого сможем оперативно реагировать на запросы. Они начнут поступать в электронную систему, участники клуба будут их видеть и помогать, предлагая то или иное решение", – рассказала специалист координационно-ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова.

13 февраля в Тюменском районе стартует обучение для волонтеров штаба. Добровольцы могут выбрать одно из направлений помощи: обработка заявок от жителей или получение и доставка лекарств и еды. При этом необязательно даже иметь собственный автомобиль, пишет "Вслух.ру".

Жителям Тюменской области, желающим вступить в клуб, необходимо написать на электронную почту dobrointmn@gmail.com, позвонить по номеру 8 (3452) 29-03-01 или связаться с координацией через сообщения группы: https://vk.com/dobrointmn. Жители Тюменского района могут обратиться напрямую к куратору Ксении Глевицкой: https://vk.com/glevitskaya98 или в группу "Молодёжь|Тюменский район".