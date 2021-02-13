Ко Дню влюбленных ожидается повышение цен в тюменских цветочных салонах

В День всех влюбленных, который традиционно празднуется 14 февраля, тюменские флористы планируют повысить цены на цветы на 7-10%. Небольшая наценка, по мнению продавцов, не ударит по карманам покупателей, но позволит цветочным салонам получить прибыль чуть выше обычного.

Как рассказала директор цветочного салона в Тюмени Алена Перминова, розы и лилии подорожают на 10% - до 150-170 и 250-280 рублей за штуку, герберы, тюльпаны, кустовые гвоздики, гелиантусы "вырастут" в цене до 7%. Букеты также подорожают на 10%, минимальная их цена будет начинаться от 1700-1800 рублей.

В последнее время у тюменцев пользуются спросом подарочные наборы со сладостями и цветами. Например, в коробочку складывают макаронс, шоколадные конфеты ручной работы и цветочные композиции. Комплекты собираются в нежных пастельных оттенках: розовых, сиреневых, приглушенно зеленом и др. Стоимость такого подарка стартует от 2000 рублей. А букеты из мягких игрушек стали непопулярными, пишет "АиФ-Западная Сибирь".