Тюменские волонтеры разгадывают тайны Текутьевского кладбища

Волонтеры музея воспоминаний "Мы живы" продолжают изучать Текутьевское кладбище, расположенное в центре Тюмени. По мнению инициативных тюменцев, это настоящий музей истории города под открытым небом, который таим в себе множество загадок.

К примеру, на кладбище есть старинные каменные надгробия в виде деревьев, у которых обрублены ветви. Специалисты теряются в догадках, что значит подобная форма памятника.

Эксперты склоняются к следующей догадке, что похороненный человек не продлил родовое древо, не оставил после себя потомков.

Одно из таких надгробий принадлежит Шурочке Темперову, сыну начальника местного гарнизона подполковника Флегонта Темперова. Мальчик умер в декабре 1905 года в десятилетнем возрасте из-за скарлатины. Его дедушка - Иван Андреевич Темперов, настоятель Успенской церкви в Уфе, основатель народных школ. Папа - Флегонт Иванович Темперов, дворянин, участник войны с турками. Также у Шурочки был родной брат Николай, который окончил Николаевское кавалерийское училище, но через годы погиб в бою в 1914 году в Галиции.

Самым трогательным посланием, дошедшим до потомков, стала открытка, подписанная Шурочкой неким братьям Сулимовских: "Дорогой брат Саша! Спасибо за открытку. Целую тебя и Пашу крепко. Твой брат Шура Темперов", подпись от 1903 года.

Напомним, в рамках проекта "Мы жили" горожане собирают информацию о захороненных на Текутьевском кладбище людях и создают на основе данных мобильное приложение-путеводитель по объекту, пишет "Тюменская область сегодня".