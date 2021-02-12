У пяти дачных маршрутов в Тюмени добавится остановка

С 13 февраля в схемы движения пяти маршрутов будет включен остановочный пункт "Школа № 9". Это касается маршрутов № 120 "III мкр. — с/о "Солнечное", № 120-к "СК "Здоровье" — с/о "Солнечное", № 129 "З-д медоборудования — с/о "Ромашка", № 129-к "СК "Здоровье" — с/о "Ромашка", № 152 "З-д медоборудования — с/о "Здоровье- 3", № 152-к "СК "Здоровье" — с/о "Здоровье-3", сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить схемы движения и расписание автобусов можно на на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.