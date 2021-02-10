Тюменские казаки переизбрали атамана на новый срок

6 февраля в Тюмени состоялся отчётно-выборный круг отдельского казачьего общества Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества Всероссийского казачьего общества. После подведения итогов работы за пятилетний период на новый срок был переизбран действующий атаман Николай Белослудцев. Его кандидатуру выдвинул совет атаманов. Делегаты высказали единодушное мнение о качественной работе атамана, отметили позитивные результаты развития казачьего общества.

На круге присутствовали делегаты от всех первичных казачьих обществ, зарегистрированных в Тюменской области. В мероприятии приняли участие атаман Сибирского войскового казачьего общества, казачий генерал Геннадий Привалов, вице-губернатор Тюменской области, руководитель рабочей группы по делам казачества Тюменской области Сергей Сарычев, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, председатель координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области Евгений Воробьёв, а также руководители муниципальных рабочих групп по делам казачества.

Геннадий Привалов высоко оценил деятельность казачьих обществ Тюменской области и вручил атаману Николаю Белослудцеву переходящий вымпел лучшего казачьего общества Сибирского войска. Сергей Сарычев отметил, что отдельское казачье общество Тюменской области во главе с атаманом Николаем Белослудцевым стало фундаментальной казачьей структурой, которая динамично развивается и бережно хранит традиции сибирских казаков. также он подчеркнул важность мероприятий с участием казачьей молодёжи, направленных на формирование чувства патриотизма, сплочённости, стремления к знаниям, уважения к своей истории.

Казаки и гости круга заслушали отчёт атамана отдела за последние 5 лет. Согласно представленным данным с 2015 года количество первичных казачьих обществ выросло с 10 до 17, а также выросло и количество казаков в них – с 720 до 1643. Все общества включены в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Кроме того, налажена работа по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения казаков. Так, казачата Тюменской области достойно представляют регион в ежегодном окружном смотре-конкурсе на звание "Лучший казачий кадетский класс в Уральском федеральном округе" (в 2017 году — 1 место, в 2018, 2019 годах — 2 место). Помимо этого, в регионе в 2 раза увеличилось количество казачьих специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Также в регионе последовательно осуществляется государственная поддержка деятельности, направленной на сохранение казачьей художественной культуры. Созданы условия для развития казачьего самодеятельного творчества, обеспечено приобретение сценических костюмов и инструментов для казачьих коллективов, обмундирования и казачьей амуниции. Ежегодно проводится областной фестиваль казачьей культуры "Благовест", который стал уже визитной карточкой региона, сообщает Комитет по делам национальностей Тюменской области.