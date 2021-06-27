В июле для школьников Нижнетавдинского района проведут Казачью зарницу

Активисты отдельного казачьего общества региона Сибирского войскового казачьего общества организуют Казачью зарницу для нижнетавдинских школьников. С 1 по 10 июля подготовят площадку для мероприятия, с 11 по 31 июля будут проходить сами занятия.

В зарнице примут участие школьники 7-11 классов, а также их родители. Всего планируется привлечь более сотни детей, которые будут разделены на три группы. С каждой группой проведут теоретические и практические занятия в общем количестве 42 часа

Ребята получат основы медицинских знаний: изучат правила наложения шины, повязок, переноску пострадавших, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Им будут преподавать тактическую подготовку, основы маскировки на местности и основы выживания, ориентирование на местности, работу с компасом, установку палатки, боевую подготовку. Участники проекта также познакомятся с лошадьми и уходом за ними, обучатся верховой езде, пишет ИА "Тюменская линия".

На время проекта 10 казаков-добровольцев будут обеспечивать порядок на площадке и помогать детям в процессе занятий. Проект реализуется благодаря поддержке Фонда президентских грантов. По итогам второго конкурса 2021 года организаторы получили грант в размере более 400 тыс. рублей.