Издательство МИФ приглашает тюменцев на распродажу и детские мастер-классы

В мультицентре "Контора пароходства" 13-14 февраля пройдет первая гаражная распрода книг, выпущенных издательством "МИФ".

Книги распродажи — это практические новые экземпляры с ценниками или наклейками книжных магазинов, изданные до 2021 года. Среди них можно найти редкие экземпляры, ценник от 200 до 900 рублей. Можно будет купить литературу по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги, сообщили в издательстве. Выбрать купить книги можно будет с 11:00 до 20:00.

В эти же дни будут проходить бесплатные мастер-классы для детей. Участники “Однажды в сказке” в игре будут учиться сочинять сказки и истории, создут стартовый набор карточек для сторителлинга и заберет его с собой. Занятие пройдет в субботу, в 11:30 и в 13:00. В воскресенье, в 11:30 и в 13:00 детей ждут на мастер-класс “Весна на подоконнике” по книге “Как вырастить свой сад”. Регистрация проводится в мультицентре на кассе за 15 минут до начала мастер-класса, в порядке живой очереди.

Организаторы обещают, что позаботятся о безопасности и командоре участников распродажи и мастер-классов.

Картинки - https://drive.google.com/drive/folders/1CfN-408t-YkmcKQA6fi6GMfIWEbfK3o0?usp=sharing