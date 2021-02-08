Тюменские медучреждения переходят на доковидный режим работы

В Тюменской области возобновились оказание плановой медицинской помощи, профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, профилактические осмотры, скриниговые исследования, а также специализированная помощь в условиях стационара. Медучреждения при этом обязаны соблюдать все меры по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса, сообщили в региональном депздраве.

У жителей региона появится возможность посетить кабинеты раннего выявления заболеваний, пройти диспансеризацию и профосмотры. Возвращаются для многих долгожданные, партнерские роды, конечно, тоже с соблюдением повышенных правил эпидбезопасности.

Руководство медучреждений должно перестроить работу так, чтобы вернуться в прежний режим с учетом соблюдения противоэпидемических мер. По-прежнему будет действовать масочный режим, увеличение времени приема, чтобы была возможность дистанцирования среди пациентов, будут функционировать кабинеты для неотложной помощи пациентам с признаками ОРВИ, увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений медицинских организаций.

"Учитывая длительный период ограничительных мероприятий, мы ожидаем повышенный спрос на профилактическую медицинскую помощь. Медорганизации приложат максимум усилий, чтобы эти услуги были доступны – однако на старте выхода из ограничений возможна очередность, мы просим отнестись к этому с пониманием и в случае индивидуальных вопросов – обращаться к руководству медучреждений, которое готово прийти на помощь в разрешении складывающихся проблем", - отметили в депздраве.