В Тобольске планируют избавиться от заброшенных зданий

В Тобольске собрали информацию о заброшенных, разрушенных и сгоревших зданиях. Систематизированные данные – первый шаг к приведению в порядок городской среды.

Как рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев, подобные строения не только портят облик города, но и представляют опасность. Это не только риск обрушения: развалины притягивают детей для опасных игр, в них могут обитать асоциальные элементы.

"К слову, за все несчастные случаи ответственность, вплоть до уголовной, понесет собственник", - написал Максим Афанасьев в социальных сетях.

Он подчеркнул, что первостепенная задача – не допустить трагедий, улучшить облик Тобольска и в очередной раз выступить с напоминанием владельцам недвижимости о существовании четких правил благоустройства и необходимости их соблюдения. И эта работа уже началась.

Создан реестр таких зданий, их фотобаза, собраны сведения о собственниках домов и участков, идет активная работа с собственниками объектов, пишет "Тюменская область сегодня".