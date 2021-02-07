В Тюмени пройдет курс по поиску пропавших людей

Гуманитарный добровольческий корпус и отряд "Белая сова" проведут для тюменцев обучающий курс, в ходе которого научат искать пропавших людей. Занятия пройдут 13 и 14 февраля в молодежном пространстве "Город Молодых".

На официальном ресурсе Следственного комитета Тюменской области размещено более 140 объявлений о людях, пропавших без вести. Специализированным отрядам всегда необходима помощь волонтеров в поисковых работах, однако важно знать, как это делать.

Эксперты будут обучать по двум направлениям: поиск и оказание первой помощи. 28 февраля тюменцы применят новые знания на практике – примут участие в учебном поиске, пишет "Вслух.ру".

"Для участия необходимы удобная одежда, блокнот и ручка, питьевая вода и, по возможности, спортивный коврик. Участие возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты – используем маски", – сообщили в поисковом отряде "Белая сова".

Принять участие в обучении могут все желающие в возрасте от 18 лет. Регистрация проходит по ссылке: https://forms.gle/oGfvkaA2dgjcgwpR8.