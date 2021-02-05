Среди юных тюменцев с ограниченными возможностями здоровья прошла областная олимпиада

С октября 2020-го по январь 2021 года прошла областная олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие в регионе проводится уже более десяти лет, на этот раз она была посвящена традициям и культурному наследию народов Тюменской области.

Олимпиада состоит из нескольких направлений: исследовательская работа, литературное творчество, технология и техническое творчество, а также художественное творчество. В этому году в ней участвовали более тысячи школьников с ограниченными возможностями здоровья всех видов и типов учреждений общего образования, включая обучающихся на дому.

"Олимпиада включала три этапа: школьный, муниципальный и областной. На областном этапе были представлены лучшие работы из муниципалитетов. И это те работы, которыми мы восхищаемся. Какие замечательные стихи дети сочиняют, а исследовательские работы — глубокие и самобытные, — отметила Юлия Шаркунова, председатель оргкомитета областной олимпиады, заведующая кафедрой педагогики и психологии ТОГИРРО. — Огромную благодарность хочется высказать и учителям — руководителям конкурсных работ. Мы видим, как своим мастерством и повседневным трудом они помогают преодолевать трудности и исполнять мечты наших детей".