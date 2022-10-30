Тюменские старшеклассники могут пройти отборочный тур всероссийской олимпиады по избирательному праву

Поучаствовать в отборочном туре регионального этапа всероссийской олимпиады "Софиум" по вопросам избирательного права и избирательного процесса предлагают ученикам 10-11 классов школ Тюменской области. Тур пройдет в дистанционном формате с 1 по 15 ноября.

Ребятам предстоит решить пять ситуационных задач и написать творческое эссе по предложенной теме. За ответ на ситуационную задачу начисляется от 1 до 5 баллов, за написание эссе — от 1 до 15 баллов, максимальное количество баллов — 40.

Работы участников оценят в территориальных избирательных комиссиях Тюменской области и избирательной комиссии города Тюмени. Итоги отборочного тура опубликуют не позднее 24 ноября на официальном сайте облизбиркома.

Второй тур регионального этапа пройдет с 25 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, сообщила Тюменская линия.